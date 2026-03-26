Albenga difende lo status di “comune montano”: la questione in Consiglio comunale il 30 marzo

Il Comune di Albenga porterà all’attenzione del Consiglio Comunale, nella seduta del prossimo 30 marzo, una pratica finalizzata alla tutela della classificazione di “comune montano”, con l’obiettivo di salvaguardare le opportunità e i benefici connessi a tale riconoscimento per il territorio e per il tessuto economico locale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di confronto avviato nelle ultime settimane con Anci Liguria e con i 12 Comuni della Provincia di Savona esclusi dalla nuova classificazione, a seguito dei provvedimenti ministeriali in materia.

In tale contesto è stato istituito un tavolo politico-istituzionale, promosso dal Comune di Albenga, che ha già visto lo svolgimento di incontri tra le amministrazioni coinvolte finalizzati a condividere strategie, valutazioni giuridiche e iniziative comuni.

“Nel corso di queste settimane – afferma il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino – abbiamo istituito, insieme ai sindaci dei Comuni della provincia di Savona esclusi dalla classificazione, un tavolo di confronto che si sta rivelando particolarmente importante. Gli incontri periodici consentono una condivisione puntuale delle informazioni e delle possibili azioni da intraprendere, sia sul piano politico sia su quello giuridico, rafforzando una posizione comune su una tematica che incide in modo significativo sui nostri territori”.

Il Comune di Albenga ha già manifestato la propria adesione alle iniziative che ANCI intende promuovere a livello regionale e nazionale, riservandosi al contempo di agire in ogni sede ritenuta opportuna, qualora ne ricorrano i presupposti, a tutela degli interessi della comunità.

La discussione in Consiglio Comunale rappresenterà quindi un passaggio fondamentale per definire formalmente l’indirizzo alla Giunta per ribadire l’impegno dell’Ente nella difesa delle peculiarità del territorio ingauno e delle sue attività produttive.