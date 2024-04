Millesimo, il candidato sindaco Garofano annuncia i componenti della lista

Francesco Garofano 36 anni, impiegato, vicesindaco uscente, candidato sindaco per la lista civica “Noi Millesimo” ha annunciato i componenti del gruppo.

"La squadra è completa ed è stata composta con criterio, anche di genere, sei donne e sei uomini. Fanno parte della lista nominativi con grande esperienza amministrativa, qualificati tecnicamente, variegati sotto il profilo anagrafico e della sensibilità politica e soprattutto persone inserite nel tessuto sociale di Millesimo - spiega Garofano - Il nome della lista ci rappresenta perché non solo amiamo Millesimo, ma rivendichiamo apertamente l’appartenenza effettiva di tutti i membri alla realtà del nostro paese, che viviamo tutti i giorni conoscendone pertanto punti di forza e debolezze".

"L’obiettivo è quello di migliorare la comunicazione e ridurre il distacco con i cittadini aiutandoli a comprendere le complesse dinamiche regolano la gestione comunale e, al contempo, offrire un’amministrazione seria, credibile e capace di dare risposte concrete - prosegue il candidato alla carica di primo cittadino - Dobbiamo raggiungere gli obbiettivi di rilancio del paese che amiamo e per farlo è necessario dare continuità al lavoro fatto in questi anni, rinunciando ai personalismi ma lavorando uniti, facendo gioco di squadra e mettendo in primo piano solo l’interesse della nostra Millesimo, riconoscendo quanto di buono è stato fatto ma anche gli aspetti sui cui migliorare e i temi su cui dobbiamo lavorare maggiormente. Noi conosciamo il paese, e siamo quelli del futuro e del bene di Millesimo".

I componenti della lista "Noi Millesimo":

Alessandro Alpa - 36 anni- Commercialista;

Sara Conforto - 41 anni - Consulente assicurativo;

Pamela Ferrando - 37 anni - Consulente Finanziario;

Gianrenzo Fracchia detto Renzo - 64 anni - Operaio in pensione;

Michele Fracchia - 74 anni - Impiegato tecnico in pensione - Capogruppo maggioranza uscente;

Alessandra Garra - 53 anni - Socia studio di consulenza del lavoro - Assessore uscente;

Susanna Giacchello detta Susy - 68 anni - Pensionata ASL;

Alessio La Placa - 44 anni - Impiegato tecnico;

Erika Orsi - 33 anni - Parrucchiera;

Giovanni Pucciano - 68 anni - Segretario Comunale in pensione;

Elisabetta Puddu - 46 anni - Avvocato;

Roberto Scarzella - 47 anni - Ispettore Polizia di Stato - Assessore uscente