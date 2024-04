Sopralluogo Rio Fasceo, Tomatis risponde a Porro e Ciangherotti: "Soffrono di manie di grandezza e protagonismo"

"Forse i consiglieri Ciangherotti e Porro soffrono di manie di grandezza e protagonismo dato che credono che ogni attività amministrativa dipenda dal loro interessamento".

Così il candidato sindaco ad Albenga Riccardo Tomatis rispondendo ai consiglieri di opposizione in merito al sopralluogo sul rio Fasceo.

"Peraltro ci teniamo a sottolineare che l’ultimo loro intervento concreto nel merito, e da loro stessi citato, risale a ben 10 anni fa. Certo, in parte ci lusingano: pensare che a seguito del loro interessamento noi siamo riusciti a contattare in fretta e furia la Regione e organizzare un sopralluogo significa il riconoscimento della nostra incisività. Detto questo e tornando a ragionare concretamente, senza essere offuscati da chi sovradimensiona la propria rilevanza a causa di un ego gonfiato a dismisura, precisiamo che è proprio questo il periodo per poter prelevare le tartarughe Emys" prosegue Tomatis.

"Ci dispiace se i consiglieri Ciangherotti e Porro non ritengano questa specie degna di tutela. I tempi dell'intervento sulla confluenza di Fasceo e Carendetta sul Carenda sono stati dettati da questo, ma a differenza di quello che vogliono far credere i consiglieri in nome del loro gioco elettorale i lavori, per i quali peraltro è stato nominato come commissario Toti, stanno procedendo regolarmente e, se così non fosse o non dovesse essere in futuro, avremo senza dubbio modo di contattare e sollecitare la Regione per velocizzare l'intervento" conclude il candidato alla carica di primo cittadino.