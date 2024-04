A Laigueglia il webinar “Onda su Onda - I Tesori del mare, dell’arte e della cultura”

Un webinar che ha come obiettivo L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio artistico del Comune di Laigueglia attraverso un articolato processo comunicativo atto per valorizzare il complesso di San Matteo e promuovere una funzione “espositiva” strettamente legata alla storia locale.

Per questo motivo Insight Risorse Umane e Comune di Laigueglia hanno organizzato per mercoledì 17 aprile a partire dalle 18 un webinar per l'aggiornamento dedicato agli operatori del settore turistico e culturale del Comune di Laigueglia.

L'attività specialistica gratuita riguarderà la definizione dei pacchetti turistici, dopo incontri e delle analisi, e le metodologie di comunicazione, promozione e informazione per i beni culturali nella fruizione del patrimonio artistico-culturale di Laigueglia.

Nel corso del webinar verranno approfonditi gli aspetti più importanti del patrimonio artistico del borgo partendo da San Matteo considerato il suo altissimo valore identitario per la comunità che comprende la chiesa, l’oratorio, la sacrestia e le opere parrocchiali.

Un patrimonio che si lega fortemente alla storia del Borgo: dalla pesca dei coralli, alla storia della sua marineria, ai prestigiosi palazzi delle note famiglie locali. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di aggiornamento culturale previste dal progetto “Onda su Onda- I Tesori del mare, dell’arte e della cultura”, un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno con il "Fondo a sostegno delle piccole e medie città d'arte".