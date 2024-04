A10, incidente tra Celle e Albisola: disagi al traffico, un ferito al San Paolo

Incidente stradale questo pomeriggio lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Albisola, in direzione del Confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Varazze. Stando a quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto un'autovettura.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, si sono verificati disagi nella viabilità con code e rallentamenti. Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.