Integratori di collagene e acido ialuronico: cosa sono e a cosa servono

Gli integratori di collagene e acido ialuronico stanno guadagnando sempre più popolarità come elementi chiave nella lotta contro i segni visibili dell'invecchiamento. Collagene e acido ialuronico sono ampiamente presenti nel nostro organismo e svolgono ruoli cruciali nella salute della pelle, delle cartilagini e dei tessuti connettivi. Ne sentiamo parlare quando acquistiamo prodotti di cosmetica – creme e sieri di collagene e acido ialuronico – quando leggiamo di medicina cosmetica di filler di acido ialuronico e collagene a scopo estetico e anche quando ci viene detto di ottime terapie con infiltrazioni di collagene e acido ialuronico per combattere problemi articolari. Ma esattamente collagene e acido ialuronico cosa sono e a cosa servono e perché dovremmo integrarli nella nostra dieta? In questo articolo proveremo a rispondere a queste domande in modo chiaro per poter giungere ad una scelta informata e consapevole del supplemento adatto alle proprie necessità.

Collagene e acido ialuronico: cosa sono e quali ruoli svolgono

Se ne sente parlare spesso per il loro comune ruolo di idratanti della pelle ma il loro ruolo va oltre:

· Il collagene è una proteina fibrosa prodotta naturalmente dal corpo e fornisce struttura e supporto, agendo come l'impalcatura della nostra pelle.

· L’acido ialuronico è un polisaccaride che svolge il ruolo di idratante naturale: capace di trattenere grandi quantità di acqua, conferendo alla pelle un aspetto pieno ed elastico.

Prodotti naturalmente dal corpo, il collagene e acido ialuronico insieme lavorano per mantenere la pelle idratata, elastica e resistente: il primo ne crea l’impalcatura e il secondo ne riempie i cosiddetti gli spazi vuoti attirandovi dentro l’acqua.

Avanzamento dell’età e diminuzione di collagene e acido ialuronico

Entrambi presenti in grandi quantità nel corpo umano, con l’avanzare dell’età la produzione naturale di collagene e acido ialuronico tende a rallentare e la loro presenza tende a diminuire portandosi dietro diversi fastidi e problemi non solo a livello cutaneo – una pelle più secca, meno elastica, meno tonica, la presenza di linee sottili e la formazione di rughe - ma anche a livello di salute generale - ad esempio i problemi articolari che con l’avanzare dell’età cominciano a causare fastidi, dolori e certe volte pure problemi di mobilità.

Fattori esterni come l'esposizione solare, il fumo, lo stress e una cattiva alimentazione possono accelerare questo processo.

Uso e benefici degli integratori di collagene e acido ialuronico

Integrare collagene e acido ialuronico può essere utile per sopperire alla ridotta capacità dell’organismo di produrne. Studi scientifici recenti suggeriscono che la somministrazione orale di collagene e acido ialuronico, specialmente quando è combinata con altri nutrienti come la biotina, la vitamina C, il rame, lo zinco e il resveratrolo, può migliorare significativamente l'idratazione e l'elasticità della pelle.

Forme di collagene e acido ialuronico

Tuttavia, per essere realmente efficaci, questi integratori devono essere idrolizzati, ovvero scomposti in particelle piccole abbastanza da essere assorbite a livello intestinale e trasferite nel derma attraverso il sangue. Per questo è meglio scegliere collagene idrolizzato e acido ialuronico idrolizzato.

Integratori disponibili in compresse, in polvere e in fiale, sono facili da usare e hanno notevoli benefici per la pelle e per tutto l’organismo. È proprio il fatto che agiscono dall’interno che li rende preferibili a sieri e creme di collagene e acido ialuronico: a differenza di questi ultimi ad applicazione topica e benefici localizzati alla pelle, gli integratori sostengono la salute della pelle e delle articolazioni su scala sistemica.

Fonti di collagene e acido ialuronico

Gli integratori di collagene possono provenire da varie fonti animali, tra cui bovini, suini, polli e pesci (si avrà rispettivamente collagene bovino, collagene suino, collagene di pollo e collagene marino). Fonti alternative a quelle animali, come alcune alghe, offrono non collagene vero e proprio ma sostanze con effetti simili.

L'acido ialuronico invece può essere estratto da fonti animali o prodotto tramite fermentazione batterica.

Sia gli integratori di collagene, sia quelli di acido ialuronico sia quelli che li contengono entrambi per essere efficaci devono essere biodisponibili, cioè il nostro organismo dev’essere in grado di assimilare e utilizzare queste sostanze. A prescindere dal processo di idrolisi il collagene marino è più facilmente biodisponibili.

Come scegliere l’integratore di collagene e acido ialuronico migliore

La scelta deve seguire delle valutazioni sulla base degli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’integrazione – questo soprattutto influisce sulla scelta del tipo di collagene (collagene di tipo I, collagene di tipo II e collagene di tipo III sono i più usati negli integratori), ognuno dei quali ha una struttura unica e svolge ruoli specifici nel corpo, contribuendo alla resistenza, elasticità e funzionalità dei tessuti - tenendo in considerazione che il prodotto dev’essere sicuro e certificato. Il consulto preventivo di un medico è fondamentale in presenza di particolari condizioni di salute, di stato di gravidanza o di allattamento o di rischio di allergie.

Inoltre è essenziale optare per quelli che offrono la migliore assimilabilità - gli integratori contenenti acido ialuronico da fermentazione batterica e collagene di origine marina sono spesso considerati i più sicuri e facilmente assimilabili dal corpo.