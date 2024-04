Albenga, il sindaco Tomatis: “Siamo l’Amministrazione del fare, non facciamo promesse ma programmi”

“Un consiglio comunale importante quello di ieri sera. Tanti i temi trattati e l'ennesima riprova di come di fronte alla nostra Amministrazione del fare, della serietà e della programmazione vi sia la ‘minoranza delle Fake News’. Noi non facciamo promesse, ma programmi che ci impegniamo a realizzare con serietà e risorse”.

Ad affermarlo il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis a margine del Consiglio comunale che si è svolto nella serata di domenica 14 aprile.

“In questi 5 anni, nonostante le difficoltà legate al Covid e alle guerre con i relativi aumenti dei costi, abbiamo realizzato opere per 23 milioni di euro, andando contemporaneamente a ridurre il debito dell’ente. Tutto questo senza mai aumentare le imposte e mantenendo, anzi migliorando i servizi”.

“Amministrare non è semplice – prosegue -. I consiglieri che da 10 anni siedono nei banchi dell’opposizione forse si sono dimenticati come si fa o, meglio, forse sono seduti lì da 10 anni proprio perché i cittadini hanno capito che non sarebbero in grado di portare avanti un simile compito. Un Comune deve guardare allo sviluppo complessivo della città, evitando facili populismi, stereotipi e luoghi comuni – aggiunge Tomatis -. In questi anni crediamo di aver mantenuto un grande equilibrio e, soprattutto, abbiamo dimostrato con i fatti di avere a cuore il bene di Albenga”.

“Continueremo a lavorare in questa direzione e siamo certi che i cittadini di Albenga, ormai stanchi e stufi di fake news, polemiche e parole al vento, siano consapevoli di come i risultati concreti siano ciò che contano davvero. Guardare insieme al futuro della nostra città passa dalla condivisione – conclude il candidato sindaco Riccardo Tomatis -. Per questo vi invitiamo a scriverci a info@riccardotomatissindaco e a seguirci anche sulla nostra pagina facebook Tomatis_Sindaco”.