Albisola 2024, Tessore 'corteggiato' da entrambe le liste declina e 'punge': "Alleanza M5S/Italia Viva contro natura"

E' stata contattato da entrambe le liste ma ha declinato, esprimendo però la sua visione sulle elezioni comunali di Albisola e le critiche al gruppo che sostiene la candidata sindaco Stefania Scarone.

L'ex consigliere comunale Franco Tessore non le ha mandate a dire e ha voluto dire la sua sulle prossime amministrative albisolesi che nuovamente, come accaduto 5 anni fa non lo vedranno protagonista.

"Sono albisolese. Ho ricoperto per 3 mandati la carica di consigliere comunale grazie alla stima e voto di molti albisolesi. Credo di aver ricambiato la fiducia con una presenza ed impegno costanti ed una mole massiccia di iniziative per risolvere le problematiche del paese e per esaltarne le peculiarità - spiega Tessore - Sono orgoglioso di essere stato contattato per una candidatura da entrambi gli schieramenti in competizione (da Maurizio Garbarini e dal Pd prima della candidatura di Stefania Scarone che non ho mai sentito). Ho dovuto declinare perché il mio percorso politico è ormai archiviato a fronte di nuovi impegni in ambito umanitario".

"Alcune brevi considerazioni: 1. La lista Garbarini è coesa, motivata, preparata e ha portato con il sottoscritto ed una rete umanitaria con Silvia Parodi a motorino insostituibile a compimento operazioni di salvataggio di profughi afghani a rischio vita; 2. La lista Garbarini è composta da una squadra consolidata e preparata; 3. La candidatura di Scarone è emersa dalle peggiori abitudini delle segreterie di partito. Accordo tra partiti, come se ad Albisola costassero più i partiti delle persone. Errore clamoroso. E per me è inaccettabile; 4. Attendo ora di leggere i candidati della lista Scarone. Non mi stupirei di vedere in lista Marino Baccino finalmente approdato dopo una lunga impropria esperienza nel PD ad Italia Viva di Renzi. Da frequentatore abituale della Leopolda non si capiva cosa facesse nel Pd" continua.

"Forza Stefania Scarone. Regalaci un incubo: un'alleanza contro natura 5Stelle/Italia Viva. Ci mancava pure questo. Ma pur di provare a vincere tutto è lecito, vero? Forse per voi. Non per me. Per questo voterò la lista Garbarini e inviterò i miei contatti a fare altrettanto" conclude l'ex consigliere comunale albisolese.