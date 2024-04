Calizzano, il comune saluta due dipendenti storici: Barbara Zunino e Silvano Vitellino sono andati in pensione

A margine dell'ultimo Consiglio comunale, un'atmosfera di gratitudine e commozione ha avvolto l'aula mentre il comune di Calizzano ha salutato e ringraziato due dipendenti storici, Barbara Zunino e Silvano Vitellino, che hanno concluso il loro lungo percorso lavorativo per abbracciare una meritata pensione.

"Barbara Zunino, responsabile dell'anagrafe, dello stato civile e degli affari generali, ha dedicato 42 anni al servizio del nostro territorio", ha commentato il sindaco Pierangelo Olivieri. "Silvano Vitellino, capo operaio, un altro pilastro della nostra comunità, ha servito il comune per 24 anni. Precedentemente, aveva svolto altre esperienze lavorative".

L'apporto di Barbara e Silvano è stato fondamentale per la vita quotidiana di Calizzano e dei suoi abitanti. Attraverso decenni di impegno instancabile, hanno garantito che le operazioni amministrative e operative del comune fossero gestite con la massima professionalità e cura, mantenendo sempre al centro l'interesse dei cittadini.

In riconoscimento dei loro lunghi anni di servizio e dedizione, entrambi i dipendenti hanno ricevuto un sentito omaggio da parte di tutta l'amministrazione comunale. Un gesto simbolico per esprimere il profondo apprezzamento della comunità per tutto ciò che Barbara e Silvano hanno fatto nel corso degli anni.