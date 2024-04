Borgio Verezzi, danneggiata la recinzione di un privato in borgata Crosa: l'atto vandalico dopo le polemiche

A Borgio Verezzi sta facendo discutere la vicenda riguardante il percorso di recupero di un edificio nella borgata Crosa, nei pressi della canonica di San Martino. Lì infatti il privato che acquistato la struttura e i relativi terreni che dalla casa si estendono nelle zone limitrofe, ha installato una recinzione per delimitare il territorio di propria competenza.

Un'operazione divenuta ben presto oggetto di contestazioni poiché limiterebbe la fruibilità di alcuni accessi da sempre liberi al transito, contestazioni culminate con un atto vandalico: la recinzione è stata infatti danneggiata in più punti.

"Tre anni fa abbiamo acquistato un fabbricato di 40 mq in stato di abbandono, anche pericolante, lo abbiamo risanato e messo in sicurezza - spiega il proprietario della struttura - Abbiamo recintato il terreno circostante e questa recinzione ha trovato ostilità poiché, essendo una parte di terreno abbandonata, era da sempre accessibile a chiunque pur essendo zona privata".

Dalla proprietà del fabbricato e della recinzione trapela dispiacere "per l'episodio in sé, sul quale già da tempo giravano delle delle voci, e poi perché si tratta di un'area che era abbandonata all'incuria che abbiamo deciso di riqualificare ma senza stravolgimenti con il consenso e il supporto dell'amministrazione comunale". "Un atto di vandalismo verso il sottoscritto - prosegue il privato - ma anche verso una iniziativa che dovrebbe portare gratificazione anche a chi passando ritrova una zona nuovamente in ordine".