Cos'è un numero verde e a cosa serve

Con il passare del tempo sempre più aziende hanno deciso di attivare un proprio numero verde al fine di creare un canale di comunicazione gratuito con clienti e non.

Fino a qualche anno fa il numero verde interessava le organizzazioni di grandi dimensioni, ad esempio importanti multinazionali che operavano in diversi Stati. Oggi, invece, anche le piccole realtà imprenditoriali hanno capito l’importanza di avere un numero verde, specie se mnemonico. Quest’ultimo, infatti, rimane facilmente nella mente dei propri clienti che, attraverso il passaparola, potranno trasmetterlo anche ad altre persone (ottenendo di fatto un servizio pubblicitario).

Le caratteristiche del numero verde

La caratteristica principale del numero verde è che è gratis per chi effettua la chiamata. Quest’ultima, infatti, è a carico di chi la riceve e il costo varia a seconda dell’offerta del fornitore sottoscritta.

Ancora, i numeri verdi non sono numeri di telefonia fissa, pertanto, per poter funzionare, necessitano di “appoggiarsi” a un numero di telefono fisso oppure cellulare. Il numero di appoggio, inoltre, può essere anche un numero voip, ovvero un numero che permette di fare e ricevere chiamate usando internet, in modo da ridurre il costo di gestione del numero verde.

Infine, se un’azienda ha già un numero verde può cambiare operatore senza dover modificare il numero stesso.

I benefici numero verde

Un numero verde offre molteplici interessanti caratteristiche, tra cui è possibile citare:

Accessibilità : poiché si tratta di un canale di comunicazione gratuito, permette una comunicazione molto fluida tra i consumatori e l’azienda. Fornire uno strumento accessibile è cruciale per conquistare la fiducia dei clienti;

: poiché si tratta di un canale di comunicazione gratuito, permette una comunicazione molto fluida tra i consumatori e l’azienda. Fornire uno strumento accessibile è cruciale per conquistare la fiducia dei clienti; Tracciamento delle telefonate : il numero verde consente di tracciare le chiamate in entrata. In questo modo, l’azienda può ottenere informazioni fondamentali (concernenti, ad esempio, la frequenza delle telefonate, le problematiche più comuni degli utenti, ecc.). Attraverso l’analisi dei dati raccolti, l’azienda può ottimizzare il servizio clienti, individuare aree di miglioramento e sviluppare strategie di marketing mirate;

: il numero verde consente di tracciare le chiamate in entrata. In questo modo, l’azienda può ottenere informazioni fondamentali (concernenti, ad esempio, la frequenza delle telefonate, le problematiche più comuni degli utenti, ecc.). Attraverso l’analisi dei dati raccolti, l’azienda può ottimizzare il servizio clienti, individuare aree di miglioramento e sviluppare strategie di marketing mirate; Miglioramento della reputazione aziendale : non si tratta solo di uno strumento di comunicazione pratico per i clienti, ma è in grado anche di comunicare la professionalità dell’azienda. I clienti, infatti, percepiscono la presenza del numero verde come un segno di affidabilità e solidità aziendale.

: non si tratta solo di uno strumento di comunicazione pratico per i clienti, ma è in grado anche di comunicare la professionalità dell’azienda. I clienti, infatti, percepiscono la presenza del numero verde come un segno di affidabilità e solidità aziendale. Gestione flessibile delle telefonate: un numero verde permette una gestione più efficiente delle telefonate ricevute, poiché consente di distribuirle al personale appropriato o ai reparti competenti in modo semplice. Tale flessibilità è fondamentale per ottimizzare le risorse interne e per assicurare che ogni chiamata riceva una risposta tempestiva. Inoltre, il reindirizzamento delle chiamate può essere configurato in base agli orari di lavoro o alle zone geografiche degli operatori, così da assicurare un servizio clienti costante e personalizzato.

Cos’è un numero verde mnemonico

Dopo aver visto quali sono, in generale, i motivi per cui molti scelgono questo servizio, occorre precisare cos’è un numero verde mnemonico. Si tratta, in poche parole e come già precisato, di un numero che risulta molto semplice da ricordare perché contiene al proprio interno una o più cifre che si ripetono.

In realtà esistono diversi livelli di tutto questo. Ad esempio, il numero che si ripete può essere ad una oppure a due o addirittura a tre cifre, per almeno due volte oppure i numeri possono essere disposti in ordine decrescente oppure crescente e così via.

Attivazione di un numero verde

L’attivazione di un numero verde è un processo piuttosto semplice: basta scegliere il fornitore e acquistare il servizio. Bisogna, però, avere una linea telefonica già esistente, che può essere fissa, mobile oppure un servizio Voip.

Inoltre, pagando un piccolo sovrapprezzo, è possibile optare per un numero mnemonico, ovvero, come già illustrato, un particolare numero che può essere facilmente memorizzato dai clienti.