Albisola, "La Nostra Città" del candidato sindaco Garbarini presenta i componenti della lista (FOTO E VIDEO)

"Sarà una lista che darà continuità e innovazione. La scelta, purtroppo obbligata perché tante persone che erano in lista con me non hanno continuato non perché avevano dei problemi con l'attuale maggioranza, anzi, ma sono entrati nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia e hanno dovuto comunque fare una scelta che io apprezzo, quella di comunicare che non riuscivano più a continuare - ha spiegato il candidato sindaco - Quindi nel ringraziare gli uscenti faccio un grande in bocca al lupo a chi è entrato, la nostra lista sarà composta da sei donne e da sei uomini quindi la parità di genere non è soltanto una norma di legge, ma è una condizione di cui gli albisolesi hanno bisogno perché porta innovazione. Noi oggi ci troviamo davanti a proseguire un percorso di lavori fatti sul territorio partito 5 anni fa, e da parte mia devo dire 15, perché comunque i grandi progetti si portano a compimento soltanto mettendoci la testa e non pensando che si possano riorganizzare in un ciclo amministrativo".

Durante la presentazione della sua candidatura Garbarini aveva auspicato nella presenza di una lista avversaria e nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità della discesa in campo di Stefania Scarone: "Di questo sono soddisfatto, come dicevo l'altra volta da albisolese e non da candidato sindaco: la competizione deve essere una competizione sana che porti e dia a tutti gli albissolesi l'opportunità di avere una scelta. Certo se scelgono Garbarini, continuano a dargli il mandato di portare avanti quelle cose già fatte, e molte sono ancora da fare, questo logicamente punterà a mio favore".