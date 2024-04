Elezioni europee, ad Alassio la presentazione ufficiale della candidatura di Stefania Zambelli (FOTO)

Nelle eleganti sale dell'Hotel Toscana ad Alassio, si è svolta ieri la presentazione ufficiale della candidatura di Stefania Zambelli per il Gruppo del Partito Popolare Europeo.

In qualità di attuale europarlamentare, Stefania Zambelli ha annunciato la sua decisione di ricandidarsi, scegliendo la suggestiva cornice della città del Muretto per esporre le sue proposte e discutere questioni fondamentali per il futuro dell’Europa.

All'evento, moderato da Angelo Vinai, hanno presenziato anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il sindaco di Alassio Marco Melgrati.