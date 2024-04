Gaslini diffuso: alla Pediatria del San Paolo 15 infermieri, altri 4 ancora da inserire al Santa Corona

Al San Paolo saranno operativi a breve 15 infermieri, una volta conclusa la formazione, mentre per il Santa Corona devono ancora esserne assunti 4.

Con la nuova pediatria, su 46 dipendenti della Asl2, soltanto 20 avevano accettato il passaggio alle dipendenze del Gaslini. Nel mese di aprile sono rimasti così scoperti otto turni, che rappresentano il 10% del volume di quell’attività in Asl 2.

Nel mese di aprile sarebbero rimasti scoperti otto turni, che rappresentano il 10% del volume di quell’attività di Asl2 ma, aveva spiegato l'assessore Gratarola, per aprile si prevede un ritorno alla normalità.

"A livello regionale era previsto passaggio graduale - ha concluso Marchesi - man mano che i nuovi assunti entravano le Asl avrebbero riassorbito coloro che avevano scelto di rimanere in azienda. C’è una completa collaborazione con le Asl per far si che gli organici rimangano al completo".