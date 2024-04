Andora 2024, Ilario Simonetta annuncia il suo appoggio a "Mauro Demichelis Sindaco"

Impegnato attivamente in politica da 25 anni, Ilario Simonetta, ha annunciato il suo appoggio e la candidatura nella lista "Mauro Demichelis Sindaco". Attuale Capogruppo in consiglio di Andora+ conferma il suo impegno a favore di Andora.

"Mi ripresento con immutato entusiasmo alle prossime elezioni comunali - ha dichiarato annunciando la decisione - Quale componente del gruppo di maggioranza che ha governato la nostra cittadina negli ultimi dieci anni, ho avuto l'opportunità di svolgere le funzioni di consigliere delegato alle Frazioni e alla Viabilità, nel primo mandato, alla Polizia Municipale e allo Sport, in quello attuale. In quest'ultimo, ho anche avuto il privilegio di essere nominato capogruppo di maggioranza. E' stato per me un onore ed un piacere, seppur ben cosciente della responsabilità che detti incarichi comportavano, impegnare tutte le mie energie nell'intento di servire al meglio Andora e di perseguire il benessere della nostra collettività".

"Vi chiedo di sostenermi ancora una volta, confermando la vostra fiducia in me e nel candidato sindaco Demichelis così da poter proseguire il lavoro finora svolto, portando a compimento i progetti avviati e intraprendendo nuove iniziative con impegno e dedizione inalterati".

Mauro Demichelis ha accolto l'annuncio dichiarando apprezzamento e gratitudine: "Grazie Ilario Simonetta per il tuo appoggio e il rinnovato impegno per Andora. Sei un amministratore che sa fare squadra: un atleta vero che, in qualità di Delegato allo Sport, ha promosso la realizzazione di nuovi spazi all'aperto dove gli andoresi possono allenarsi e ha seguito da vicino le manutenzioni degli edifici sportivi comunali che l'Amministrazione dà gratuitamente in uso alle ASD di Andora. Avanti insieme - conclude Demichelis- dalla parte degli sportivi e quindi dalla parte giusta!".