Dego 2024, il sindaco uscente Franco Siri presenta la lista

Il sindaco uscente, Franco Siri, presenta la lista civica "Siri Sindaco Tutti per Dego". Un gruppo composto da persone provenienti da varie fasce della società locale, con esperienze e competenze diverse, con l'obiettivo di rappresentare al meglio gli interessi e le esigenze della cittadinanza.

"Ho deciso di riproporre la mia candidatura unitamente alla mia squadra, per dare continuità e cercare di completare il nostro programma, compatibilmente con le possibilità economiche, allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità", commenta Siri.

Tra i membri della lista "Siri Sindaco Tutti per Dego" figurano: Corrado Ghione, nato a Savona il 02.04.1979, impiegato (vice sindaco uscente); Maria Antonella Drago, nata a Alia (PA) il 20.04.1968, commerciante (assessore uscente); Andrea Domeniconi, nato a Savona il 10.03.1991, insegnante (consigliere uscente); Paolo Mario Angelo Grenno, nato a Savona il 19.01.1978, operaio (consigliere uscente); Jessica Bogliacino, nata a Savona il 12.11.1986, imprenditrice (consigliere uscente); Paolo Valle, nato a Savona il 01.03.1974, impiegato (consigliere uscente); Ivo Berretta, nato a Dego il 24.03.1955, pensionato (consigliere uscente); Mattia Becco, nato a Dego il 06.05.1991, lavoratore dipendente; Luca Campi, nato a Savona il 30.07.1972, impiegato; Luciana Nitri, nata a Savona il 12.05.1968, pensionata.

Il programma elettorale della lista comprende diversi punti.

Acquedotto e fognature - Continuare la massima collaborazione con il Consorzio C.I.R.A. affinché vengano garantiti e migliorati i servizi ai cittadini, sostenendo iniziative per dotare di acquedotto zone sprovviste.

Viabilità - Manutenzione, riasfaltatura e messa in sicurezza dei tratti stradali comunali, anche attraverso la regolazione delle acque con pulizia e ripristino delle cunette. Rifacimento dell'ultimo tratto di strada comunale in Località Carpezzo, per il quale è stata presentata una richiesta di finanziamento attraverso un Bando Ministeriale. Intervento di ripristino del movimento franoso sulla strada comunale Frassoneta-Martinetto, già assegnato. Richiesta di interventi di manutenzione alle competenti autorità provinciali e ANAS per i tratti stradali sotto la loro giurisdizione nel nostro territorio.

Cimiteri - Riordino e sistemazione dei viali con accorgimenti innovativi, messa in sicurezza scalinate interne vecchio cimitero capoluogo, mantenimento in sicurezza loculi di tutti i cimiteri, intervento muro recinzione cimitero dei Porri e costruzione nuovi loculi cimitero nuovo capoluogo (lavori già assegnati).

Opere e Servizi Comunali - Promuovere una campagna informativa per aumentare la raccolta differenziata e cercare nuovi metodi per migliorare il servizio di raccolta rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti. Continuare la sostituzione dei punti luce esistenti con nuove plafoniere a LED, con l'obiettivo di ridurre del 50% le spese annuali del Comune. Migliorare e potenziare l'illuminazione pubblica nelle aree che ne necessitano. Ripristinare i tre punti luce alimentati da pannelli solari inutilizzati da anni (Località Berri, Località Porri e Località Santa Giulia). Sostituire il pannello informativo non funzionante da anni in Via Nazionale con uno nuovo. Sostenere le scuole come punto di forza e riferimento per i giovani, garantendo un trasporto scolastico per tutti i richiedenti e istituendo un servizio doposcuola due pomeriggi alla settimana per gli alunni della scuola primaria, già in fase di sperimentazione. Richiedere eventuali contributi per la sostituzione dei mezzi di trasporto scolastico. Mantenere la segnaletica stradale urbana. Avviare la riqualificazione delle aree urbane, in particolare il primo lotto dell'opera di riqualificazione di Piazza Emilio Botta, per la quale è stata presentata una richiesta di finanziamento attraverso un Bando Regionale, con l'obiettivo di estenderla fino a Località Colletto, dove è previsto un passaggio pedonale sicuro sul torrente Pollovero. Sistemare e mantenere costantemente le aree pubbliche adiacenti agli edifici scolastici, incluse aree giochi per bambini, campetti polivalenti e campi da bocce. Potenziare il sistema di videosorveglianza per mantenere il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini. Prioritariamente, sostenere l'industria locale, le attività outdoor, artigianali e commerciali, nonché tutte le associazioni presenti sul territorio, supportandole nelle loro attività e manifestazioni volte a valorizzare il territorio.

Energie rinnovabili - Partecipare ai finanziamenti per interventi volti al risparmio energetico e alla produzione di energia pulita, potenziando quelli già esistenti. Organizzare incontri con la popolazione per informare sulle possibilità di costituire Comunità Energetiche sul territorio comunale. Le comunità energetiche sono associazioni tra produttori e consumatori di energia che mirano a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la produzione interna, utilizzando fonti rinnovabili.

Sport - Continuare con la manutenzione e il mantenimento degli impianti sportivi già esistenti, implementando interventi di miglioramento e ammodernamento della palestra comunale. Sostenere le società sportive locali al fine di offrire opportunità ai giovani residenti nel paese e nel territorio circostante.

Turismo - Potenziare il marchio "DE.CO" (Denominazione Comunale) e valorizzare i prodotti tipici del paese attraverso iniziative di marketing e promozione. Sviluppare il sistema di webcam installate in punti panoramici strategici per consentire ai visitatori di ammirare le bellezze naturali del territorio in tempo reale. Promuovere le aziende agricole e artigianali locali attraverso una campagna pubblicitaria mirata, mettendo in evidenza la qualità e l'autenticità dei loro prodotti. Investire nel mantenimento e nella creazione di nuovi percorsi naturalistici per valorizzare ulteriormente il territorio e attrarre gli amanti della natura e del trekking. Valorizzare i siti di interesse storico e religioso attraverso eventi speciali e visite guidate culturali organizzate dalle associazioni locali e dalla comunità, per far conoscere la ricchezza storica e culturale del paese ai visitatori.

Assistenza e servizio - Assicurare il più possibile, anche in considerazione della situazione sanitaria e della popolazione anziana, la presenza, il mantenimento e la funzionalità degli ambulatori medici e infermieristici anche con mezzi mobili sul territorio comunale. Sfruttare, specialmente nei periodi invernali e in occasione di manifestazioni locali, il locali del centro sociale con corsi e convegni di qualsiasi genere (fotografia, cucina, agricoltura, cultura, storici). Collaborare con le scuole alla promozione di progetti che variano dall’agricoltura, alla cultura, al territorio e all'attività motoria.