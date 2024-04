Manutenzione sul sentiero verso la Grotta dei Falsari: due giorni di chiusura

"I lavori si sono resi necessari per mettere in sicurezza e rendere maggiormente fruibile il passaggio a tutti i numerosissimi utenti che ogni giorno calcano il sentiero per poter godere di uno dei panorami più suggestivi di tutta la costa" spiegano dall'Amministrazione Repetto, scusandosi per il disagio e garantendo i tempi della riapertura.

Intanto, proprio il percorso che dall'abitato dell'Antica Repubblica Marinara conduce verso Capo Noli sarà protagonista, il 28 aprile, della sedicesima edizione della "Passeggiata Dantesca", la passeggiata non competitiva che porta turisti e cittadini sui sentieri dell'entroterra nolese dall'antico borgo.

La sera precedente, quella di sabato 27 aprile, invece, alle ore 21 la Fondazione Culturale Sant'Antonio proporrà l'evento "Dante in Musica - Nuove composizioni sui versi della Divina Commedia", una serata di musica e letteratura nella suggestiva Cappella di Nostra Signora delle Grazie al panoramica Vescovado, nei luoghi del “bel soggiorno” del Sommo Poeta con protagonisti i compositori Francesco Lanzillotta e Vincenzo Parisi, i cantanti solisti Lavinia Bini, Linda Campanella e Matteo Peirone, oltre alle esecuzioni dell'Ensemble Nuove Musiche di Francesco Ottonello.