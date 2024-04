Tutto pronto per CONNEXXION, il festival diffuso di arte contemporanea a Savona

Prende corpo dal 20 al 27 aprile la seconda parte di CONNEXXION, il Festival Diffuso di Arte Contemporanea curato da Livia Savorelli e promosso dall'Associazione Culturale Arteam con il patrocinio del Comune di Savona, città candidata a Capitale italiana della cultura 2027.

Dodici artisti animeranno con installazioni site-specific e performance tre luoghi simbolici della città di Savona: piazza Martiri della Libertà, dove è collocato il Monumento alla Resistenza di Agenore Fabbri, di cui nel 2024 si festeggiano i 50 anni, la Fortezza del Priamàr, con il coinvolgimento di un'area esterna, e l'ex Carcere Sant'Agostino, recuperato in un'ottica di rigenerazione urbana. Per l'occasione vengono presentati due Special Project degli artisti Silvia Margaria e Davide Dormino, ideati e realizzati per il Festival, che prevede inoltre diversi laboratori, talk e momenti di confronto.

IL TITOLO DELLA SECONDA EDIZIONE

Il titolo della seconda edizione di CONNEXXION - "...per essere liberi. Tra identità e memoria" - intende stimolare una riflessione ad ampio raggio sul concetto di libertà, in un mondo sempre più mosso da nazionalismi, derive autoritarie, guerre e sconvolgimenti a livello planetario e da un'accentuata spinta al radicalismo e all'estremismo.

«Con questa edizione CONNEXXION - sottolinea Nicoletta Negro, Assessore alle politiche comprensoriali della Cultura e del Turismo - si consolida come una progettualità che è parte integrante dell'azione amministrativa e del percorso di Capitale della Cultura. Nella seconda parte del festival si accendono i fari su due ulteriori luoghi simbolici della nostra città, oltre alla Fortezza del Priamàr: uno dimenticato perché chiuso da tanti anni, ed è il caso dell'ex carcere Sant'Agostino, l'altro vissuto dalla cittadinanza probabilmente in modo distratto, ma che viene riscoperto in occasione del suo cinquantesimo anniversario. In entrambi i casi l'arte contemporanea ci stimola alla riscoperta della città e alla riflessione sui grandi temi della Memoria e della Libertà».

LE COLLABORAZIONI E I PARTNER

Il Festival si avvale della collaborazione di importanti partner, coinvolti da Arteam nello spirito della manifestazione: ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Comitato Provinciale di Savona), ANED (Associazione Nazionale degli Ex Deportati nei campi nazisti Sezione Savona-Imperia), ISREC (Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona), Museo Casa Natale di Sandro Pertini di Stella San Giovanni (SV), Società Savonese di Storia Patria, Istituto Internazionale di Studi Liguri. Rinnovata la collaborazione con il Museo della Ceramica, partner nella realizzazione dei laboratori sviluppati intorno alle tematiche del Festival.

Per la seconda parte di CONNEXXION, si aggiungono inoltre nuovi partner, a testimonianza dell'inclusività della manifestazione e della sua volontà di espandersi e radicarsi nel territorio savonese: Associazione "A Campanassa", Gruppo FAI Giovani. Delegazione di Savona, gruppo di lettura LEGGERE IN CERCHIO e comitato Quartiere Oltreletimbro.

CONNEXXION gode, inoltre, del patrocinio dell'Hdemia SantaGiulia. La seconda edizione del Festival, nell'ambito di un'esperienza di stage formativo, si avvale della collaborazione degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte.

LA PERFORMANCE IN PIAZZA MARTIRI

Realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Savona, il contributo della Regione Liguria e della Fondazione Agostino De Mari, cui si aggiunge quello dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, la seconda parte di CONNEXXION prenderà vita il 20 aprile 2024, alle ore 11, in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Monumento alla Resistenza di Agenore Fabbri - inaugurato il 20 aprile 1974 alla presenza di diecimila persone - con il primo dei due Special Project: la performance inedita di Silvia Margaria, dal titolo Bandite, realizzata con la collaborazione di ANPI e Associazione "A Campanassa" e con la partecipazione degli sbandieratori del Comitato Palio Castell'Alfero (AT).

GLI ARTISTI NELL'EX CARCERE SANT'AGOSTINO

Nel pomeriggio di sabato 20 aprile, CONNEXXION si sposta nell'ex Carcere Sant'Agostino, con inaugurazione alle 16.30, con una progettualità che si sviluppa nel piano terra dell'ex casa circondariale sita in Piazza Monticello e che prevede installazioni site-specific, performance e talk.

UN'OPERA MONUMENTALE AL PRIAMAR

La mattina del 25 aprile alle ore 11, CONNEXXION ritorna alla Fortezza del Priamàr, sulla rampa di ingresso pedonale, per il secondo Special Project del Festival: l'opera monumentale di Davide Dormino dal titolo Semi - collocata sul prato adiacente all'area archeologica esterna, nel fronte nord della fortezza - che sarà presentata in collaborazione con Savona (R)ESISTE, manifestazione organizzata da ANPI sulla Fortezza del Priamàr dalle ore 12.00 fino alle 24.00, con mostre, animazione per famiglie, stand delle associazioni savonesi, stand gastronomici, eventi musicali (dalle ore 18.30 in programma un grande concerto in Piazza del Maschio).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI AL PRIAMAR

Proseguono nel frattempo, fino al 27 aprile 2024, le due mostre inaugurate nella prima parte del Festival, nel novembre 2023, sulla Fortezza del Priamàr: Frammenti. Atti di conservazione per un futuro di libertà, curata da Livia Savorelli e Matteo Galbiati al Civico Museo Archeologico con opere di Roberto Ghezzi, Alberto Gianfreda, Laura Pugno, Attilio Tono e Ivano Troisi; Dialoghi intorno alla libertà, curata da Livia Savorelli al Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo con opere di Elena Bellantoni, Davide Dormino, Rocco Dubbini, Armida Gandini, Gianni Moretti.