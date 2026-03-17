L’autenticità della Riviera attraverso lo sguardo di Raffaele Rainaldi. Ad Alassio la mostra personale "La mia Liguria... terra e mare"

Dal 3 al 10 aprile, Alassio torna a farsi cornice per l’arte di Raffaele Rainaldi con la mostra personale "La mia Liguria... terra e mare". Ospitata presso la Sala Carletti di via XX Settembre, l’esposizione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Vecchia Alassio, segna il ritorno dell’artista nella sua città d’adozione.

Si tratta di un omaggio vibrante al territorio che spazia dagli scorci del Torrione alle vedute iconiche dell’Isola Gallinara, raccontando un legame viscerale tra l’autore e il litorale ligure attraverso una selezione di opere dal forte carattere evocativo.

La cifra stilistica di Rainaldi si distingue per una pittura a olio densa e materica, forgiata dall’uso sapiente della spatola e influenzata dal perfezionamento tecnico maturato durante i suoi anni in Spagna. Le sue tele non si limitano a ritrarre la realtà, ma sembrano quasi scolpirla: la schiuma delle onde, la roccia viva e le foglie delle agavi acquistano tridimensionalità grazie a un gioco di luci che rimbalza sui volumi del colore. Dopo i consensi ottenuti nelle Cinque Terre e presso la Galleria Vasco, questa nuova tappa conferma la capacità del pittore imperiese di trasformare il paesaggio ligure in un’esperienza sensoriale ed emotiva.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero. Gli orari di apertura prevedono una fascia mattutina dalle 10:00 alle 12:00 e una pomeridiana dalle 16:00 alle 19:00. Un’occasione imperdibile per riscoprire l’autenticità della Riviera attraverso lo sguardo di un autore capace di fondere radici locali e respiro internazionale, restituendo al pubblico la poesia di scene di pesca e vedute sospese nel tempo.