Albenga, Dante tra musica e ironia: tre donne in scena all’Auditorium San Carlo

Nell’ambito degli eventi per “Lotto marzo lungo un mese” sabato 21 marzo ad Albenga, alle ore 21 nell'Auditorium San Carlo di via Roma, si terrà il Concerto–racconto “Quella sagoma di Dante – Tre donne alle prese con l’Alighieri”.

Protagoniste della serata saranno Elena Buttiero e Anita Frumento, impegnate in un raffinato concerto per pianoforte a quattro mani, accompagnate dalla voce narrante di Anna Giarrocco.

Il programma musicale propone brani ispirati alla Divina Commedia del compositore Cesare San Fiorenzo, offrendo una rilettura sonora che attraversa i paesaggi danteschi con sensibilità contemporanea.

A dialogare con la musica, in un gioco di rimandi e sorrisi, saranno alcuni estratti dal testo comico “Donne di Dante” di Daria Pratesi, che propone uno sguardo ironico e sorprendente sulle figure femminili dell’immaginario di Dante Alighieri.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla grande letteratura attraverso linguaggi diversi, capaci di rendere l’opera dantesca viva, accessibile e anche divertente. Un’occasione per valorizzare la creatività femminile e la forza evocativa dell’arte, in un dialogo armonioso tra parola e musica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.