Ubik di Savona, Erica Cassano presenta il libro "Duramadre"

Dopo il successo de “La Grande Sete”, arrivato al quarto posto nelle classifiche di vendita italiane, Erica Cassano torna in libreria con un romanzo sorprendente e commovente: "Duramadre" (Garzanti).

Il libro sarà presentato mercoledì 18 marzo alle 18 presso la Libreria Ubik, in un incontro con l’autrice moderato da Renata Barberis. L’evento promette di essere un’occasione unica per scoprire da vicino il percorso creativo di Cassano e il mondo del suo nuovo romanzo.

"Duramadre" racconta la storia di Celeste, una donna nubile, quasi quarantenne, che arriva da Napoli per insegnare in un piccolo paese della Calabria. Il primo giorno di scuola, però, trova un’aula vuota: nessun bambino, nessuna famiglia ha avuto il coraggio di mandare i figli dalla nuova maestra. In quel contesto, ogni gesto e ogni sguardo possono segnare o condannare. Celeste, arrivata per amore accanto a Tonio, scopre presto che trovare un posto sicuro non è così semplice: la madre di lui la tollera appena, le sorelle la tengono ai margini, e perfino Tonio sembra allontanarsi giorno dopo giorno.