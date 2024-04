Ex scuola di Bastia, Riccardo Tomatis: "Terminato il restyling diventerà un centro di aggregazione"

"La progettualità e la concretezza sono il fondamento di una buona Amministrazione che traguardi il futuro. Un esempio tra i tanti? La vecchia scuola di Bastia".

Cosi commenta Riccardo Tomatis, candidato sindaco ad Albenga, che aggiunge: "L'edificio sta per avere una nuova vita grazie a un progetto che ci permetterà di candidarla per fondi statali e regionali per la rigenerazione urbana. Sarà completamente ristrutturato e trasformato in un vero e proprio centro di aggregazione".

"Immaginatevi un luogo dove la Comunità di Bastia possa riunirsi, fare attività e trascorrere del tempo insieme - conclude Tomatis - Diventerà il nuovo cuore pulsante di Bastia, che batterà grazie alla nostra lungimirante visione, che mettiamo in campo ogni giorno per la nostra Albenga".