Savona, lavori su Rio Molinero in via Stalingrado, accordo con Ferrovie per non compromettere la viabilità

Tra qualche mese partiranno i cantieri per il terzo lotto della messa in sicurezza idraulica del Rio Molinero, nella parte a monte di Parco Doria che interesserà via Stalingrado. Si tratta di lavori impattanti che interesseranno uno d egli assi viari più importanti della città e che collega il casello autostradale con il centro e il porto.

Per evitare di dover limitare il traffico e istituire il senso unico alternato, Palazzo Sisto ha avviato una serie di interlocuzioni con Ferrovie per poter utilizzare una parte di Parco Doria ed evitare restringimenti alla carreggiata di via Stalingrado che avrebbero imposto di istituire il senso unico

"Stiamo definendo gli accordi con Ferrovie - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi - che dovremmo concluderà a breve. Abbiamo chiesto di poter utilizzare una parte delle aree di Parco Doria per evitare di istituire il senso unico in via Stalingrado quando inizieremo i lavori. L'intervento partirà nei prossimi due- tre mesi". In questi giorni il Comune ha nominato un professionista archeologo per seguire i lavori di scavo in assistenza, nel caso di eventuali ritrovamenti in corso d'opera.

La mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero avverrà sia per allargamento della sezione della sponda sinistra (quella che dà su via Buonarroti) e per innalzamento del piano viario (su via Stalingrado). Per fare questi lavori è prevista la demolizione del piano viario che verrà successivamente ricostruito su travi in calcestruzzo armato, fondate su una serie di micropali.