Alassio, ripartono le conferenze culturali di Aga con “Le donne e la Resistenza”

Venerdì 26 aprile alle 21 riparte il ciclo di conferenze culturali moderate da Pietro Gianetti, ad Alassio, presso la sede sociale di Palazzo Morteo, con “Le donne e la Resistenza”, incontro con la coordinatrice di Anpi Donne Anna Traverso e interventi di Franca Oliva.

“Il giorno successivo alla grande commorazione della Festa di Liberazione, anche noi dell’Associazione Giovani Alassio ci teniamo a omaggiare gli eroi che hanno dato vita alla nostra Italia – afferma il presidente di Aga Pietro Gianetti -. In collaborazione con l’Anpi di Alassio-Laigueglia nella persona del presidente Franca Oliva, abbiamo scelto di parlare della Resistenza nel nostro comprensorio e del ruolo delle donne in queste vicende”.

“Vorremmo sottolineare l’importanza di una storia da non dimenticare e contribuire a non far dimenticare ai nostri coetanei questi eventi”, conclude Gianetti.