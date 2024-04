Grandi applausi per lo show cooking dello chef Gianfranco Calidonna al V Festival della Cucina con i Fiori di Alassio (Foto e Video)

La quinta edizione del Festival della Cucina con i Fiori di Alassio, ideato e diretto dal giornalista Claudio Porchia, si svolta ad Alassio dal 12 al 15 aprile ed ha ottenuto un grandissimo successo.

Nel ricco programma della quattro giorni dedicata ai fiori in cucina un grande successo è stato ottenuto dallo chef Gianfranco Calidonna, che ha portato in degustazione una originale e gustosa ricetta: il Rocher di orata con maionese al nasturzio.

Grazie ai video realizzati dal videomaker Massimo Cimiotti possiamo rivedere alcuni momenti particolarmente emozionanti fra cui lo show cooking di Gianfranco Calidonna.

Per chi volesse cimentarsi a casa ecco la ricetta:

Rocher di orata con maionese al nasturzio

Ingredienti per 4 persone

2 filetti orata da 120gr; 200 gr gamberi bianchi; 150 gr granella di nocciole; 2 bianchi uovo sbattuto; 50 gr olio di oliva; 4gr sale

Per la maionese: 3 rosso uovo; 3 dl olio di arachidi; succo di mezzo limone; 8 fiori di nasturzio; 8 foglie di nasturzio; mezzo cucchiaio aceto mele; 4gr sale

Per la marinatura dei gamberi: 1 arancia pelata a vivo; mezzo limone pelato a vivo; 1 cucchiaio salsa di soia; mezzo cucchiaio di aceto balsamico; 2 rametti timo; 30 gr olio di oliva

Per la guarnizione: 300 gr piselli freschi; 7 asparagi di Santena

Gianfranco Calidonna: fin dalle sue prime esperienze lavorative ha messo in mostra una originale capacità di intrecciare tradizione ed innovazione. Ha lavorato con importanti e famosi chef. Dopo aver maturato esperienze internazionali ha fatto ritorno in Italia dedicandosi ai tradizionali piatti nazionali e specializzandosi nella cucina con i fiori. È autore del libro “I fiori nel piatto”. Oggi opera con soddisfazione come Chef Executive a Roma, collabora con riviste specializzate, tiene corsi di formazione, lezioni e propone le sue ricette in televisione.