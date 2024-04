Albenga 2024, il candidato sindaco Riccardo Tomatis: "Noi difendiamo l'ospedale e il nostro impegno continuerà per la sanità pubblica"

Il diritto alla salute dei cittadini al centro del programma del candidato sindaco Riccardo Tomatis alle Amministrative 2024, attraverso la promozione di una Sanità pubblica accessibile a tutti e la difesa e valorizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, per soddisfare le esigenze della comunità.

Proprio davanti al nosocomio ingauno, Tomatis, che si ricandida a sindaco per il suo secondo mandato, spiega: “Questo ospedale è stato costruito anche grazie ai contributi e ai lasciti degli albenganesi. È il più nuovo della Liguria ed è dotato di tutte le migliori attrezzature. Fa riferimento a un distretto sociosanitario che conta circa 60mila abitanti e che d’estate aumentano in maniera esponenziale. Inoltre – prosegue -, è in un punto baricentrico. Soprattutto in questo momento in cui la viabilità autostradale della Liguria è particolarmente compromessa, deve essere valorizzato”.

Il primo cittadino uscente e candidato sindaco Tomatis promuove quindi difesa e valorizzazione della struttura inaugurata nel 2008, per restituire ai cittadini un accesso alle cure più puntuale. “Il nostro impegno – spiega - sarà quello di difenderlo e valorizzarlo il più possibile, sia dal punto di vista dei ricoveri ordinari che dal punto di vista dell’emergenza sanitaria”.

Passa poi a parlare del comitato creato nel 2022, in occasione della marcia che ha visto il coinvolgimento di circa 7mila cittadini che chiedevano la riapertura del Pronto Soccorso ingauno. “Abbiamo organizzato un gruppo che si chiama #Senzaprontosoccorsosimuore che si sta battendo per la difesa dell’ospedale di Albenga e continueremo a farlo insieme a tutti i cittadini per una sanità pubblica, alla portata di tutti e che risponda alle esigenze di un territorio così vasto”, conclude Riccardo Tomatis.