Al via la sesta edizione di Villa Ormond in Fiore: un week end ricco di eventi dedicato ai fiori di Sanremo

Sabato 27 e domenica 28 aprile torna il consueto appuntamento con Villa Ormond in Fiore, la sesta edizione della kermesse dedicata ad un’eccellenza del nostro territorio: i fiori. L’evento è organizzato da Fondazione Villa Ormond con la collaborazione e il contributo di Comune di Sanremo, Regione Liguria, Confindustria Imperia, ANCEF, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Mercato dei Fiori di Sanremo e Unoenergy. Un week end di esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale saranno i protagonisti indiscussi. L'ingresso sarà gratuito.

Un fine settimana ricco di eventi, con mostre temporanee, installazioni realizzate dal Consorzio dei Comuni del Bacino Sanremese, artisti del fiore, musica da camera e live. Un evento rivolto ad adulti, ragazzi e bambini. Infatti, sono previste numerose attività didattiche gratuite per le famiglie: l’Associazione Festival della Scienza, in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Floricoltura e con il CREA OF di Sanremo propongono laboratori interattivi sulle tematiche del fiore, della sostenibilità ambientale e del riciclo; gli educatori di Talea si prenderanno cura dei più piccoli attraverso una serie di laboratori artistici, creativi, esperienziali che, partendo dal fiore, toccano tematiche educative di grande attualità: il riciclo, la gestione sostenibile delle risorse, le energie pulite; è previsto, inoltre, un laboratorio della carta, organizzato dal Consorzio della lavanda della Riviera dei Fiori.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

27 APRILE

MOSTRE

ABITARE LA NATURA, mostra temporanea con la presentazione delle straordinarie opere pittoriche dell’artista Rossana Rubino, ideatrice, tra l’altro, dell’immagine coordinate della manifestazione.

LA ROSA DI DAMASCO - Dalla Siria a Torino

La Rosa di Damasco, riconosciuta dall’UNESCO nel 2019 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, è un fiore dalla bellezza accattivante e dal profondo significato storico. Originaria della Siria, ha lasciato un segno indelebile in diverse culture nel corso dei secoli. La mostra, in un suggestivo percorso, ne descrive la coltivazione, la raccolta, l’utilizzo, l’importanza culturale, la protezione e il significato nell’arte. curata dai Musei Reali di Torino, in collaborazione con la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Syria Trust for Development, si compone di 20 pannelli e un’installazione. E’ prevista la piantumazione di Rose di Damasco presso il roseto del Parco di Villa Ormond alla presenza di una delegazione Siriana.

MURALES Una performance artistica curata da Marta Laveneziana. I visitatori sono coinvolti nella creazione di un murales su legno al fine di stimolarne la creatività.

L’installazione è collocata in una zona del Parco particolarmente quieta affinché i novelli artisti possano sentirsi a proprio agio ed esprimersi nei migliori dei modi

CONcentri: Opera a cura di Sofia Tonegutti, Valeria Cannazzaro, Vivian Gualco, Yuhao Li, Xinhao Luo dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Ognuno di noi ha un “Centro” da scoprire e proteggere. Trovare il proprio Centro significa conoscere il proprio valore, gioendo dei propri talenti e accettando i propri limiti

LA VILLA IN FIORE Le porte della Villa si aprono per ospitare i fiori della Riviera. Con la collaborazione di Mercato dei Fiori e la direzione artistica di Sabina di Mattia vengono realizzate installazioni floreali per presentare il mondo della floricoltura di Sanremo.

INSTALLAZIONI DEI COMUNI A seguito del successo delle recenti edizioni, a grande richiesta del pubblico, il Parco della Villa è ancora una volta arric- chito dalle installazioni floreali a tema ambientale realizzate dai Comuni facenti parte del Bacino Sanremese e delle zone limitrofe: Bajardo, Ceriana, Costarainera, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Sanremo, Taggia, Triora, Vallecrosia, Ventimiglia. Un’installazione offerta da CNA arricchisce la proposta.

MOSTRE FOTOGRAFICHE E D’ARTE

dalle ore 10.00: LABORATORI DIDATTICI

dalle ore 11.00: MUSICA DA CAMERA

GIOVANE ORCHESTRA NOTE LIBERE

DALLE ORE 16.00

DJ SET E LIVE MUSIC WIR IUM, THE MANSION

28 APRILE

