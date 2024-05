Elezioni '24, Maria Gabriella Tripepi e la sua squadra pronti per una "Nuova Finale": "Pensare differente per cambiare veramente"

Una squadra fatta di sedici elementi "mossi dall'amore per la città e liberi da pressioni esterne", il tutto senza alcuna indicazione partitica ma convinti della necessità che "i finalesi riprendano effettivamente il controllo del loro paese" alla ricerca di un "necessario cambiamento".

E' questa l'idea di città e di amministrazione presentata dalla lista "Nuova Finale" che i prossimi 8 e 9 giugno correrà, con Maria Gabriella Tripepi candidata sindaco, alle elezioni comunali di Finale Ligure.

Una palma il simbolo scelto nel logo della lista, con uno slogan forte. "Pensare differente per cambiare veramente" è la traccia disegnata dal gruppo di "Nuova Finale", con il concetto di trasparenza al primo posto insieme a "coerenza e dialogo con la città, rispetto degli impegni presi senza dover cambiare posizione subito dopo le elezioni o abbandonare la nostra città".

"Per noi il motto scelto significa capire che le risorse del Comune di Finale non provengono dai partiti, ma dai trasferimenti dello Stato e dalle tasse pagate dai cittadini - sottolinea Tripepi - Vogliamo gestire queste risorse in modo responsabile e efficiente, per il bene della nostra città, senza sprechi".

Tra i punti snocciolati vi è stato quindi quello, ormai caratterizzante della campagna elettorale finalese, delle ex aree Piaggio, sul quale Tripepi afferma di avere "idee molto chiare da diverso tempo", ricordando lo sviluppo del tema nella campagna di cinque anni fa, e parlando ora di "resa dei conti" grazie all'arrivo di una nuova proprietà.

"Sentiamo parlare nel programma degli altri candidati di cosa si farà a riguardo - continua - ma in realtà le persone che hanno acquisito l'area hanno sicuramente un progetto ben definito che è noto all'Amministrazione attuale. Speriamo che le indicazioni che abbiamo dato cinque anni fa per sfruttare al meglio quell'area siano state ascoltate: questo ci interessa dal momento che si attiverà il processo di ricostruzione e vigileremo affinché ciò avvenga secondo le necessità dei finalesi e soprattutto in modo sollecito, portando a una soluzione definitiva". Tuttavia, per la candidata sindaco "usare la questione dell'ex Piaggio come bandiera per continuare la campagna elettorale ci sembra assolutamente assurdo. I giochi sono fatti, ora dobbiamo concentrarci su una soluzione e rimanere concentrati".

Sono i giovani l'altro importante capitolo del progetto di città spiegato dalla lista: "Una delle prime cose che vorremo mettere in atto è avvicinare i giovani alla vita amministrativa perché ne sono distanti anni luce - spiega la candidata - Per cui vorremmo istituire un Consiglio Comunale dei ragazzi, e anche una consulta che ci dia indicazione su cosa desiderano venga realizzato: così ci si affeziona alla vita amministrativa della propria città".

Tema molto sentito dalla lista "Nuova Finale" anche quello legato alla sicurezza e alla vivibilità della cittadina rivierasca. In questo contesto si inquadra anche la scelta del simbolo, come ricordato in precedenza: "La palma rappresenta l'accoglienza, quindi il turismo - continua la candidata - e l'abbiamo scelta perché è evidente che il nostro territorio si è impoverito di un bene così importante come il verde: il recupero di quest'ultimo in tutta la città è cruciale, poiché il verde significa turismo, specialmente in un momento in cui si parla tanto di turismo green, di ricerca della natura, di turismo 'slow' e del benessere".

Ampio spazio al turismo, quindi, senza obbligatoriamente "trascurare la cura del nostro territorio, compreso un monitoraggio delle installazioni del 5G, il recupero delle aree degradate e la sicurezza dei cittadini".

Sicurezza che è un altro degli argomenti molto sentiti da "Nuova Finale": "E' venuta a mancare ultimamente, e stiamo parlando di criminalità, microcriminalità, atti di vandalismo: un qualcosa che dobbiamo fermare. Per non parlare del problema delle dipendenze, su Finale molto forte e noi su questo vogliamo veramente vigilare e fare del nostro meglio" chiosa la candidata sindaco Maria Gabriella Tripepi.

Questo l'elenco dei sedici candidati di "Nuova Finale" - QUI le bio complete dei candidati