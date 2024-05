Savona, alla "Generale" di Villapiana "Frammenti di Fascismo": la serata dibattito venerdì 10 maggio

"Il fascismo è il passato e non tornerà, smettiamo di parlarne. Il fascismo non tornerà così come è stato, ma potrebbe tornare sotto altre forme, ad esempio quella dell’autoritarismo all’ungherese o alla turca; parlarne è necessario. Tra queste due formule che da tempo animano i talk show televisivi, propendiamo decisamente per la seconda e crediamo che frammenti di fascismo reale facciano parte della nostra vita quotidiana e che sia importante evitare che scivolino gradualmente nell’abitudine".

Lo afferma l'Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana, a Savona, che "ricordando le recenti celebrazioni del 25 Aprile" ha deciso di organizzare un momento di riflessione: "L'appuntamento - annunciano - è per venerdì 10 maggio alle ore 20.30 alla 'Generale' di via San Lorenzo 25r a Savona".

"Parleremo di alcuni di questi 'frammenti': dalle proposte discriminatorie per la scuola all’ostracismo verso gli immigrati, dal caso Scurati all’ascesa delle destre estreme in Europa" spiegano.

"Con Alice Giusto, del Doposcuola popolare 'Claudio Parrotta' affronteremo il tema della presenza sempre maggiore di ragazzi di origini extracomunitarie nelle scuole savonesi e di quanto siano fuori dalla realtà i recenti interventi del ministro dell’Istruzione e di un candidato alle Europee omofobo e razzista. Con Sara De Rosa e Luca Patriarca, della Caritas Diocesana, cercheremo di capire a quali e quante difficoltà pratiche, politiche e burocratiche vadano incontro i cittadini stranieri che cercano di integrarsi nella società italiana. Con Marcello Zinola, ex segretario regionale della Fnsi (il sindacato unitario dei giornalisti), discuteremo della limitazione della libertà di espressione e di dissenso, partendo dalla recente censura della Rai nei confronti dello scrittore Antonio Scurati. Con Cristina Giordano, giornalista freelance per l'emittente pubblica tedesca WDR, e per testate radiotv italiane e svizzere, parleremo delle manifestazioni filo-naziste di cui è stata testimone in Germania e di come la società civile si stia organizzando per contrastare queste le derive antidemocratiche".



"Ovviamente sono ben accette testimonianze da parte di chi vorrà intervenire alla serata, condotta dal giornalista Mimmo Lombezzi" concludono dall'Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana.