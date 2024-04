Albenga: tutto pronto per "Su La Testa", il festival della musica da vivere a 360 gradi

Tutto pronto per "Su La Testa", il festival organizzato dall'Associazione Culturale Zoo che permetterà di vivere 3 giorni di musica e cultura ad Albenga. Incontri, concerti all'aperto e un dopofestival ormai appuntamento imprescindibile per chi ama lo Zoo.

Con il patrocinio del comune di Albenga e la collaborazione di diversi locali ed esercizi commerciali, Su La Testa inizierà dalla tarda mattinata del 2 maggio, con incontri a tema presso Musicology, il nuovo negozio di dischi in Via Torlaro.

Programma

Venerdì 3 maggio dalle ore 17

Ex Atelier & Duo Bar (Via d'Aste): Claudio Steri - Frey

Signor G (Piazza Rossi): Chiara Ragnini - Filodiretto

Edo Bar & Taberna del Foro (Piazza delle Erbe): Ginez e il Bulbo della Ventola - Gianmaria Simon

Sabato 4 maggio dalle ore 17

Ex Atelier & Duo Bar (Via d'Aste): Simon Dietzsche - Carlo Ormea

Signor G (Piazza Rossi): Barbagrammi

Edo Bar & Taberna del Foro (Piazza delle Erbe): Nylon - Beatrice Campisi

Al Cinema Teatro Ambra alle ore 21

Giovedì 2 maggio

Roberta Monterosso

Edoardo Chiesa

Francesco Piu

Cisco riportando tutto a casa

Venerdì 3 maggio

Edward Abbiati

Federico Siriani & Merakee

Masala e Foresta

Milano 5.0

Sabato 4 maggio

Terraviva

Alessandra Tumolillo

Filippo Graziani

Paolo Benvegnù

I biglietti sono in vendita presso la Libreria San Michele (Via Bernardo Ricci) oppure on line su Eventbrite al link t.ly/J6dw_. Anche questa edizione sarà condotta dall'attrice teatrale e presentatrice televisiva Chiara Buratti, coadiuvata da Alberto Calandriello. Al termine dei concerti Su La Testa non finisce, ma continua a Palazzo Scotto Niccolari con una festa a base ovviamente di musica, allegria e qualche ospite a sorpresa.