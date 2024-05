Continuano gli incontri con le frazioni: sindaco e amministrazione di Albenga a Lusignano

Nella serata di ieri, giovedì 16 maggio, si è tenuto l’incontro tra il sindaco di Albenga, unitamente all'amministrazione comunale, con i cittadini della frazione di Lusignano.

Il sindaco, con l’occasione, ha sottolineato la grande importanza dei consiglieri di frazione, apprezzata iniziativa lanciata proprio dalla sua Amministrazione: “I consiglieri di frazione sono stati molto importanti per la nostra amministrazione e intendiamo continuare a mantenere queste figure che, sempre più, si presentano come veri e propri punti di riferimento per i cittadini e per le esigenze del territorio. Con la loro passione e determinazione, infatti, svolgono un importante lavoro sempre senza dimenticare che le frazioni sono Albenga e Albenga è anche le sue frazioni”.

La serata è stata l'occasione per fare il punto su importanti interventi eseguiti, quelli in corso di programmazione e inseriti nel programma elettorale sulla frazione di Lusignano. Tra tutti si ricorda il restauro del risseu in Piazza della Chiesa e gli interventi su Fornace Perseghini.

“L’occasione è stata importantissima anche per accogliere segnalazioni ed esigenze da parte dei cittadini. Il confronto con la comunità rappresenta sempre un valore aggiunto indispensabile per portare avanti un percorso di crescita importante per la città”, conclude il sindaco.