Garlenda 2024, il candidato sindaco Tezel presenta la squadra: il 5 maggio nella palestra comunale

Domenica 5 maggio alle ore 21, presso la palestra comunale di borgata Ponte, "Scelta Civica Garlenda per tutti" presenterà alla popolazione la propria squadra. Sarà un momento di condivisione aperto a tutti per conoscere i componenti della lista del candidato sindaco Luigi Tezel e parlare soprattutto di Garlenda.

"Le opzioni amministrative del prossimo giugno sono due: la continuità amministrativa di questi 20 anni caratterizzata da una continuità dinastica cementata dagli interessi personali, come dimostra la più grande operazione immobiliare di Garlenda della borgata nuova, dove politici e professionisti confondevano il ruolo di amministratore pubblico con il ruolo di privato, nel totale silenzio degli organi di controllo e dove questa operazione fallimentare ha esposto il comune con le proprie risorse economiche a cercare di portare a termine almeno le opere di urbanizzazione. Si diceva e prometteva che era tutto a costo 'zero' per il comune. Infatti abbiamo sotto gli occhi di tutti il risultato, come dichiarato in consiglio comunale dal sindaco solo una parte del complesso ha l'agibilità benché tutti gli immobili siano occupati", commenta Tezel.

"La seconda offerta amministrativa è solo quella rappresentata dal nostro gruppo civico che vuole voltare pagina, consapevoli che occorre correre per agganciare il treno in corsa per creare un paese nuovo nei rapporti tra cittadini e tra associazioni, per creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale".

"Oggi il paese va avanti per inerzia alimentata dalla buona volontà dei cittadini e operatori economici ma dal comune non esce una strategia turistica, culturale e di opportunità lavorative per il domani. L’edificio del comune è l'emblema di questo galleggiamento infatti è inaccessibile poche ore la settimana in orari impossibili per chi lavora e bisogna pure suonare il campanello! Un comune chiuso in tutto! C'è molto da fare nei prossimi 5 anni, ne siamo consapevoli, ma abbiamo entusiasmo per poterlo fare insieme a tutta Garlenda al di là di idee politiche, su un progetto nato anche dai suggerimenti di molti cittadini".

"Vecchia politica e nuova politica, grigia continuità a corto di idee e progetti o colori vivi pieni di passione della novità, competenza e partecipazione è il voto per Garlenda l'8 e 9 giugno. È un voto importante perché il tempo passa velocemente e con esso molte opportunità. Non vogliamo una Garlenda ridotta a dormitorio. Vi aspettiamo tutti domenica 5 maggio alle 21 in palestra seguirà un momento conviviale in amicizia e un brindisi offerto", conclude il candidato sindaco Tezel.