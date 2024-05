Finale, l'11 maggio la Festa della Nuova Umanità nel complesso di Santa Caterina

I gruppi Darsi Pace sono stati fondati 25 anni fa dal poeta e filosofo Marco Guzzi, che dirige la collana Crocevia delle Paoline comprendente oltre 30 volumi, base teorica del lavoro spirituale svolto dagli iscritti che mirano alla propria liberazione interiore per la trasformazione del mondo in cui la fede cristiana viene rilanciata come esperienza concreta e costante di nuova nascita: scioglimento del nostro vecchio io ego-centrato, dominato dalla paura e dall'odio, ed emersione di un nuovo io spirituale, più libero e più felice.

"Una pace futura potrà esser veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso – se ogni uomo si sarà liberato dall’odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest’odio e l’avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. E’ l’unica soluzione possibile" (Etty Hillesum).