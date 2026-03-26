Accademia del Finale: il 29 marzo "La figlia del reggimento" di Donizzetti con il maestro Nicholas Tagliatini

Domenica 29 marzo alle ore 16,00 nella Sala Gallesio a Finale Ligure, l'Accademia del Finale invita a partecipare al pomeriggio musicale che come ogni mese intrattiene sull'approfondimento di un'opera lirica.
Il maestro Nicholas Tagliatini introdurrà all'opera comica di G.Donizzetti in due atti: "La figlia del reggimento".
Parte delle numerose opere composte in francese da Donizetti durante il suo soggiorno a Parigi, la sola opera comica, vide il suo debutto all' Opera Comique nel 1840 diretta dallo stesso compositore.
Il maestro Tagliatini accompagnerà con curiosità e registrazioni senz' altro facendo ascoltare la famosa aria con 9 do di petto.
Il pomeriggio è ad entrata libera.