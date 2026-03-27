Albenga, al Teatro Ambra in scena “Ospiti”: è il penultimo appuntamento della rassegna teatrale

Mario Antinolfi, Francesca Ceci e Paolo Gasparini protagonisti della divertentissima commedia “Ospiti” di Angelo Longoni, regia di Marco Cavallaro, in scena domenica 29 marzo alle 18 al Teatro Ambra. È il penultimo appuntamento della rassegna albenganese, organizzata dalla Teatro Ingaunia con la direzione artistica di Mario Mesiano e il contributo del Comune di Albenga, che si sta avviando alla conclusione.

“Per il sesto appuntamento della rassegna sono veramente contento di avere all’Ambra tre bravissimi attori che solcheranno per la prima volta le assi del nostro palcoscenico” dichiara Mario Mesiano “Mario, Francesca e Nicola, oltre alla loro comprovata bravura ed esperienza, porteranno ad Albenga anche una commedia dinamica divertente e con continui capovolgimenti di situazioni per un’altra bella serata da trascorrere insieme al bel pubblico dell’Ambra. Vorrei ancora ricordare il cambio di programma rispetto allo spettacolo <le ragazze son tornate> dove Debora Caprioglio sostituisce Corinne Clery che deve affrontare problemi di salute e alla quale ci stringiamo in un forte abbraccio. Debora purtroppo domenica 12 aprile, data in cui era previsto lo spettacolo, aveva già un impegno preso precedentemente in Umbria ma volerà letteralmente ad Albenga il giorno dopo, lunedì 13 aprile (alle ore 21,00) per andare in scena con Daniela Poggi e Fiordaliso</le>” conclude Mesiano.

Un uomo appena separato, un ex inquilino molto ingombrante, una bella donna e il suo spasimante rifiutato: tutti nella stessa casa. Qualcosa potrebbe andare storto? Pardon, qualcosa potrebbe andare per il verso giusto? Una commedia divertente di ex (mariti, fidanzati, mogli, inquilini, ecc.), con continui capovolgimenti di situazioni, scambi esilaranti di persone e dialoghi frizzanti. Un piacevole modo per sorridere delle tante disgrazie altrui, perché – lo ricordiamo – un uomo che scivola su una buccia di banana non viene soccorso, ma suscita tante risate, anche se nessuno lo ammetterà mai. In questo caso la buccia è un seducente abito da sera, con tacco 12 e calze nere.

Prevendite alla Libreria “Quarta di Copertina” (via Enrico D’Aste 4 Albenga - tel 0182.55.59.99) o su www.ticket.it.