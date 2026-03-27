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Eventi | 27 marzo 2026, 14:53

Alassio, un weekend da capitale della danza: il 28 e 29 marzo al PalaRavizza il Premio “Città di Alassio”

L'evento nazionale dedicato alla danza classica, moderna e contemporanea vedrà la partecipazione di rinomati docenti del panorama italiano e internazionale

Alassio, un weekend da capitale della danza: il 28 e 29 marzo al PalaRavizza il Premio “Città di Alassio”

Sabato 28 e domenica 29 marzo il PalaRavizza di Alassio si trasformerà in un grande palcoscenico per un evento nazionale dedicato alla danza classica, moderna e contemporanea, che vedrà la partecipazione di rinomati docenti del panorama italiano e internazionale.

E' il Premio “Città di Alassio”, la manifestazione organizzata da Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e l'impegno della società partecipata Gesco, sostenuta con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT).

Protagonisti della manifestazione saranno importanti nomi della danza: Kledi Kadiu per la danza moderna, Dorian Grori per la danza classica, Thomas Signorelli per la modern-show dance, Francesco Nappa e Roberta Ferrara per la danza contemporanea. Nella giornata di sabato i maestri terranno stage formativi riservati agli addetti ai lavori, mentre domenica faranno parte della giuria del prestigioso concorso, momento centrale dell’evento.

Saranno oltre 300 i danzatori presenti alla manifestazione e si prevede un’affluenza complessiva di oltre mille persone. Durante la giornata di domenica, dalle ore 10 alle ore 20, il Palazzetto dello Sport sarà aperto al pubblico, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di assistere alle esibizioni e vivere da vicino l’energia della danza.

Promozione Danza Liguria ha espresso un ringraziamento al Comune di Alassio e alla società partecipata Gesco “per la preziosa collaborazione e la disponibilità che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”.

Dopo la Granfondo Muretto di Alassio MTB – Memorial Simone Rossi e le regate della Settimana Velica d’Altura disputate lo scorso fine settimana – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti siamo ora orgogliosi di accogliere nel nostro Palazzetto "Lorenzo Ravizza" questo appuntamento imperdibile, che conferma Alassio come punto di riferimento per la danza a livello nazionale. Un risultato reso possibile grazie all’impegno degli organizzatori, al supporto della società partecipata Gesco per la gestione logistica dell’evento e al prezioso contributo della tassa di soggiorno. In un fine settimana nuovamente ricco di manifestazioni sportive, che vede anche lo svolgimento del Campionato Italiano Motorally – Memorial Simone Rossi, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando con passione e professionalità per l’ottima riuscita di queste iniziative”.

Redazione

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