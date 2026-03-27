Tra pittura e musica: Andrea Semino e Franz Joseph Haydn in dialogo alle Fornaci

Domenica 29 marzo, la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve nel quartiere Fornaci ospiterà l'evento "La gloria nella Croce tra musica e pittura". L’iniziativa, curata dagli Amici del San Giacomo in collaborazione con l’Associazione Musicale Rossini, propone un approfondimento interdisciplinare ad ingresso gratuito che coniuga l'analisi storico-artistica e l'esecuzione cameristica d'alto profilo.

Il programma si aprirà alle ore 20:30 con l’intervento di Massimiliano Caldera, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Lo studioso illustrerà la tela della "Crocifissione" di Andrea Semino, contestualizzando il valore dell'opera e la tecnica dell'autore all'interno del patrimonio artistico dell'edificio sacro.

A seguire, alle ore 21:15, il Quartetto di Genova — composto dai musicisti Yesenia Vicentini, Filippo Taccogna, Teresa Valenza e Stefano Grazioli — eseguirà "Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce" di Franz Joseph Haydn. La composizione, presentata nella versione per quartetto d’archi, rappresenta uno dei vertici della produzione sacra del Classicismo, strutturata come una rigorosa meditazione musicale sui passi evangelici.