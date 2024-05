"Iran-Israele, duello infinito". La situazione in Medioriente a "Finale Aperto" con Guido Olimpio

Il "duello infinito" tra Iran e Israele sarà il prossimo argomento affrontato da "Finale Aperto", il ciclo di incontri sulle più rilevanti questioni geopolitiche internazionali avviato lo scorso anno nell'omonima cittadina rivierasca.

Sabato 11 maggio, a partire dalle ore 18 nei locali della libreria CentoFiori di via Ghiglieri, a Marina, sarà il noto giornalista del Corriere della Sera, nonché saggista ed esperto di terrorismo internazionale Guido Olimpio il protagonista dell'incontro moderato da Mimmo Lombezzi con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Guido Olimpio è giornalista dal 1979, esperto di terrorismo internazionale, intelligence, Medio Oriente e mondo narcos. Ha esordito alla redazione esteri del Tempo, lavorando in seguito al Corriere della Sera come corrispondente in Israele e inviato per dieci anni negli Stati Uniti. Autore di diversi libri sul qaedismo, ha condotto inchieste sugli attentatori suicidi, le attività “coperte” dello spionaggio, il grande crimine, i cartelli messicani e i sommergibili della droga. Appassionato della frontiera e del vecchio West, ha seguito sul campo i temi legati alla sicurezza sul confine Usa-Messico, ai traffici e all’immigrazione clandestina. Per La nave di Teseo ha scritto Terrorismi. Atlante mondiale del terrore (2018) e ha firmato la prefazione all’edizione italiana di Triplo gioco. La talpa di al-Qaida infiltrata nella CIA (2019) del premio Pulitzer Joby Warrick.