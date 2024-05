Albenga 2024, sabato 18 e domenica 19 maggio doppio "Caffè con Nicola" insieme al candidato sindaco Podio

Sabato 18 e domenica 19 maggio doppio appuntamento con “Un Caffè con Nicola”, l’iniziativa di ascolto e condivisione del programma elettorale lanciata da Podio nelle scorse settimane.



Il candidato sindaco del centrodestra incontrerà i cittadini albenganesi sabato 18 al “Karma Cafè” di Piazza XX Settembre (dalle 10.30 alle 12) e domenica 19 maggio al bar “Il Poggio” di Lusignano (dalle 10.30 alle 12).



“Mancano poche settimane al voto - spiega Podio - ed è sempre più importante far conoscere agli albenganesi la nostra proposta amministrativa. I tantissimi cittadini che sto incontrando in questi mesi ascoltano le nostre idee per il rilancio della città, ma sono anche molto propositivi. Questo è il segnale che la città ha voglia di riscatto e di un forte cambiamento rispetto agli ultimi cinque anni di amministrazione”.



Nel pomeriggio odierno, presso l’Auditorium San Carlo, è prevista anche la presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio: “L’entusiasmo che sto ricevendo dai cittadini e dagli 80 candidati delle cinque liste che mi sostengono mi sta dando una carica enorme per lo sprint finale di questa campagna elettorale - sottolinea Podio -. Con gli albenganesi, a cui stiamo presentando il nostro programma elettorale completo, stiamo affrontando temi concreti e parliamo dei tanti problemi irrisolti. Con la mia amministrazione, ci sarà un chiaro cambio di rotta rispetto al passato, visibile fin da subito: non voglio essere un sindaco confinato nel palazzo, ma voglio essere un interlocutore attivo sempre pronto a cercare soluzioni condivise per i problemi della città”.



Oltre ai “Caffè con Nicola”, è possibile incontrare il candidato sindaco albenganese presso il Podio Point di Viale Pontelungo e in qualsiasi altro momento utilizzando i contatti presenti sui social. Per l’approfondimento del programma elettorale è anche disponibile il podcast “Albenga merita di più”, uno spazio di approfondimento su temi di grande interesse per la comunità albenganese.