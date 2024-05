Albenga al voto, il duello Podio-Tomatis domani sera al Teatro Ambra

È domani sera (22 maggio) l’appuntamento per il confronto elettorale di Albenga: i due candidati sindaci Nicola Podio e Riccardo Tomatis (in ordine alfabetico) sul palco del Teatro Ambra risponderanno a una serie di domande poste dalla nostra Maria Gramaglia sui principali temi di interesse per il futuro della Città delle Torri.