Garlenda, Bruno Robello De Filippis presenta squadra e programma: "Eredi di un sistema che vogliamo cambiare"

“Garlenda è un gioiello di natura e specificità, ma è stata per troppo tempo soggiogata da un sistema che non gli ha permesso di mettere a frutto le sue grandi potenzialità – spiega Robello De Filippis -. È arrivato il momento di voltare pagina: la ricchezza deve rimanere a Garlenda, il commercio deve rifiorire e dare una spinta significativa, senza dimenticare il verde pubblico e il decoro urbano, che devono essere il fiore all’occhiello di questo bellissimo paese. E poi ci sono le tematiche legate al Castello, all’outdoor, al vecchio Comune. Noi abbiamo le idee chiare – sottolinea -. Siamo già nelle case dei garlendini e cercheremo di essere ancora più parte di queste famiglie. In questo mese faremo ancora numerosi incontri per parlare del programma che intendiamo sviluppare”.