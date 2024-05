Nella sala San Carlo l'incontro "I fiori in tavola, una nuova realtà dell'economia albenganese"

Sabato 25 maggio, per la rassegna “Albenga Passato e Presente”, la Fondazione G. M. Oddi, con il patrocinio del comune di Albenga e la collaborazione di Mario Moscardini, propone una conferenza dal titolo “I fiori in tavola: una nuova realtà dell'economia albenganese”. L’iniziativa si terrà nella sala San Carlo di via Roma 58 alle ore 17.00 e sarà ad ingresso gratuito. Interverranno Silvia Parodi e Marco Ravera dell'Azienda “RaveraBio” e di “Tastee.it”.

"I fiori eduli sono un ingrediente, non solo una decorazione": partendo da questo assioma, Marco, titolare di RaveraBio, da più di 10 anni ha cominciato a coltivare i fiori eduli e attualmente immette sul mercato vaschette di petali freschi da utilizzare in cucina. Da due anni Silvia e Marco hanno iniziato a creare prodotti alimentari con il fiore edule come ingrediente più importante a marchio Tastee.it, una nuova realtà economica albenganese.

I fiori hanno sapori diversi, caratteristiche organolettiche uniche e si prestano a tantissime interpretazioni ed abbinamenti, un nuovo mondo per chef, pasticceri, gelatieri ed appassionati. Grazie ai fiori, i professionisti potranno esprimere al meglio la loro fantasia, sempre tenendo presente che il fiore in cucina non deve diventare il protagonista assoluto, ma il compagno che serve a valorizzare un piatto.

L'evento sarà coordinato da Mario Moscardini. Al termine della conferenza, a tutti i partecipanti verrà offerta dalla RaveraBio una degustazione a base di fiori eduli.