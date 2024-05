Fiaip, polizia locale e guardia di finanza: sinergia contro le case vacanza abusive

Fiaip, polizia locale e guardia di finanza sono d’accordo: “Il fenomeno delle case vacanza abusive va fermato”. Un argomento che è stato affrontato nel corso di un incontro che si è svolto all’Unione Industriali di Savona. Durante il tavolo tecnico è stata posta l’attenzione sul codice Citra, un codice alfanumerico predisposto dalla Regione Liguria con l'intento di contrastare il dilagante abusivismo nel settore delle locazioni brevi. Tra i partecipanti alla riunione savonese c’erano il tenente Gian Mario Uniola del comando provinciale della guardia di finanza di Savona quindi ufficiali e sottufficiali dei comandi della polizia locale di Savona, Pietra Ligure, Finale Ligure e Loano .

“Combattere l’abusivismo – ha sottolineato il presidente provinciale della Fiaip di Savona Fabio Becchi – è di fondamentale importanza perché è un fenomeno dannoso sia per il mercato delle locazioni che delle compravendite. L’incontro all’Unione Industriali ha un obiettivo: creare un tavolo/team di lavoro per affrontare insieme il numero crescente delle segnalazioni che arrivano alla Fiaip di Savona”.

Proprio Fiaip, già nelle passate stagioni balneari, ha lanciato l’allarme perché i casi di case vacanze non registrate si erano diffusi a macchia d’olio, fino a diventare incontrollabili.

“Cosa che, peraltro, accade quando i canali di vendita non sono quelli tradizionali ma rappresentati da siti specializzati che operano con profitto su scala planetaria”, dice Fabio Becchi. L’intesa tra Fiaip e forze dell’ordine è destinata a rivoluzionare un “modus operandi” che pareva ormai conclamato: è arrivato il “semaforo rosso” per chi non ha il codice Citra.

“E’ giusto combattere l’abusivismo – precisa Becchi – Ma occorre anche che i controlli siano il più possibile capillari”. Guardia di finanza e polizia locale hanno deciso di passare ai raggi x gli alloggi in affitto in nero. Un'iniziativa dovuta nei confronti anche di quelle strutture ricettive e proprietari di case regolari che sono sottoposte al rispetto di notevoli adempimenti, come previsto dalle norme in materia, e che vengono penalizzate da una concorrenza sleale da parte di chi si muove al di fuori della legalità.