Spostamento centro vaccinale di Loano, lista “Pietra. Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco”: “Basta tagli alla nostra salute”

“Ancora una volta ci troviamo a dover assistere al continuo ed inesorabile depauperamento della nostra rete sanitaria che va dall'ospedale Santa Corona ai servizi territoriali di vario tipo. È toccato, questa volta, al centro vaccinale di Loano, in capo al Servizio di igiene pubblica, che verrà delocalizzato e ridimensionato in tutte la sua operatività. A questo si aggiunge la stessa sorte toccata, un paio di mesi fa, al consultorio di Finale Ligure. Consultori che comunque esercitano già da tempo funzioni ridotte rispetto alle normative vigenti (uno ogni ventimila abitanti). Crediamo quindi, con fortissima preoccupazione, che a queste sconsiderate operazioni, non corrisponda mai un atteggiamento né strategico né tantomeno razionale”.

Lo affermano dalla lista civica “Pietra. Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco”.

“Tagli incondizionati, di questo si tratta, fatti senza tenere in stretta considerazione l'esigenza di un intero territorio e degli utenti che a questo si riferiscono e ne traggono risposte importanti – proseguono -. Non ultimo il rispetto per gli operatori sanitari e non, che con ingenti sforzi organizzativi hanno sempre garantito i servizi alla cittadinanza, soprattutto in tempo di Covid. Operatori ai quali non viene mai chiesto un parere oggettivo e competente. Pandemia che avrebbe dovuto stimolare un cambio di passo importante. Come importanti sono state le considerazioni nette del nostro candidato sindaco Luigi De Vincenzi che a più riprese ha chiesto all'assessore regionale Grattarola, un’inversione di tendenza rispetto allo stato attuale di tutta la rete sanitaria. Ospedale in testa. Facciamo quindi fatica ad accogliere lo stato di provvisorietà' di questi provvedimenti, presi talvolta da un giorno all'altro scevri da ogni programmazione”.

“Chiediamo per questo maggior rispetto delle istituzioni e delle funzioni sanitarie per non doverci porre in futuro, il quesito su quale sarà il servizio che dovrà subire questo tipo di provvedimenti”, concludono dalla lista civica “Pietra. Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco.