Slitta l’avvio del porta a porta a Savona, la Lega: "Rinvio che non può non essere collegato al forte dissenso popolare"

"Che la nostra proposta fosse dettata dal buon senso e non da mera speculazione elettorale, è confermata proprio dalle motivazioni addotte da Sea-S a seguito dei sopralluoghi effettuati nelle zone cittadine interessate dal porta a porta spinto, che hanno evidenziato innumerevoli criticità in merito ad accessibilità dei marciapiedi, sicurezza, decoro e igiene per causa di mastelli e sacchetti - si legge ancora nella nota - Resta il fatto che il provvedimento di rinvio di amministrazione e Sea-S risulti una sorta di trasformismo, tendente a far apparire il tutto non come un ripensamento sostanziale della pianificazione, ma piuttosto come una una tappa, già programmata di adeguamento, eludendo del tutto il suggerimento della pausa estiva che, per nostro giudizio, rimane fattore di aggravamento per incremento di popolazione turistica e condizioni meteorologiche avverse per caldo".

"Ma la vera motivazione di questo rinvio non può non essere collegata al forte dissenso popolare, di ogni colore politico di vaste zone cittadine, che potrebbe portare a ripercussioni elettorali sfavorevoli" concludono dalla Segreteria della Lega di Savona.