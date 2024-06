Comuni montani, Garibaldi (Lega): "Al via bando regionale da 938mila euro"

“La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato il bando per l’assegnazione di una quota parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Si tratta di 937.840 euro che sono destinati ai Comuni montani e parzialmente montani della Liguria: un importante provvedimento per la valorizzazione e lo sviluppo del nostro entroterra nel solco già tracciato da anni dalla Lega e dal governo di centrodestra. La quota riferita al 2022 va a completare l’assegnazione di 1,9 milioni di euro già ripartiti ai 184 Comuni liguri, classificati montani o parzialmente montani, per un totale di oltre 2,7 milioni di euro. Il nuovo bando, inoltre, è strutturato per potere essere rifinanziato con l’ulteriore quota del Fosmit dell’anno 2023, di prossima disponibilità, portando di fatto la dotazione complessiva dello strumento approvato a oltre 3,8 milioni di euro. I fondi del Fosmit sono destinati a realizzare e promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione di questi piccoli Comuni attraverso misure di sostegno dei territori. Possono essere presentati diversi progetti: da quelli per gli interventi sui rischi da dissesto idrogeologico a quelli per la captazione delle acque, per il ripristino dei tracciati escursionistici, per la riqualificazione dei Centri storici. Ricordo che gli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento devono prevedere un importo complessivo di spesa compreso tra un minimo di 50mila euro a un massimo di 150mila euro”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.