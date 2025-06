Sassello, si è dimesso il consigliere comunale Andrea Damiano Pastorino

Andrea Damiano Pastorino si è dimesso da consigliere comunale di Sassello.

Eletto lo scorso lunedì 26 maggio ha deciso di dimettersi per problemi familiari.

Pastorino che ha lavorato a La Sassellese come responsabile dei magazzini ed è l'attuale vicepresidente della Croce Rossa locale nella quale ha prestato servizio per 50 anni, era stato eletto come tutti i candidati visto che alle comunali era presente solo una lista. Una persona molto conosciuta in paese così come la sua famiglia, molto stimato ed apprezzato, ha avuto infatti un buon riscontro alle comunali con le sue 43 preferenze.

"Si è messo a disposizione della politica per la prima volta nonostante glielo avessero già chiesto in passato ed ha avuto un riscontro importante dei citttadini. Viene da una famiglia di sassellesi, persone che hanno sempre lavorato e molto attive. Come gruppo gli siamo vicini e siamo dispiaciuti del fatto che non possa lavorare e condividere con noi questo grande lavoro che abbiamo la speranza che ci porterà ad un risultato perché il paese ne ha bisogno" ha detto il Sindaco Gian Marco Scasso.

Fra due giorni nel pomeriggio di venerdì 6 giugno, si terrà il primo consiglio comunale con il giuramento del neo primo cittadino.

Il più votato era stato Martino Zunino con le sue 108 preferenze. Seguito da Italo Caviglia 68, prima delle donne Sabrina Vernero 65, 63 Adelmo Dabove, 43 proprio Damiano Pastorino, 37 Elena Massacesi, 36 Franco Orsi, Bruno Antonio De Felice 26, Claudia Manolio 23 e Vincenzo Pinto 21.