Savona, lutto per la scomparsa dell'attrice e regista Annapaola Bardeloni

"Poco fa la nostra Annapaola se ne è andata. Impossibile descrivere il vuoto che lascia in ciascuno di noi e nell'associazione stessa".

Negli ultimi anni aveva diviso la sua attività tra Europa e Sud America. In teatro ha lavorato come attrice con, fra gli altri, Paolo Magelli, Laura Sicignano, Marco Sciaccaluga, Franco Branciaroli, Giorgio Gallione, Luca Barbareschi, Paola Bigatto, Lino Spadaro, Massimo Venturiello, Renzo Sicco, Giovanni Boni, Wung Ho, Alwui Guna, Mario Jorio, Fernando Saez Garcìa, Josè Luis Ardissone, Omar Ottomani, Shel Shapiro.

E' stata autrice e traduttrice di vari testi in italiano e spagnolo rappresentati sia in Italia che Sud America.

"Annapaola, forse perchè di fiori ne ha ricevuti tanti in vita, non ne vuole ora, ma sarebbe felice che venissero sostenute le associazioni di Emergency o See Watch" proseguono dalla compagnia teatrale savonese.