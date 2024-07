Genoa. Rinnova Ekuban, in entrata Zanoli e per Martinez c'è l'Inter: il punto sul mercato rossoblù

Poche ore all'apertura ufficiale della nuova stagione e, quindi, del calciomercato che scattano l'1 luglio. Eppure in casa Genoa, pur coi vincoli derivanti dall'accordo per la riduzione del debito nei confronti del fisco, le trattative fervono, come normale sia, già da settimane.

In un'altra sessione dove l'esercizio, tra entrate e uscite e monte ingaggi, dovrà chiudersi in pareggio, con la società di Villa Rostan che ha già lavorato in tal senso e in vista di questo mercato anche nel turno invernale, qualche tassello è già stato posto per rafforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino.

Alla partenza del ritiro in Val di Fassa il prossimo 13 luglio ci sarà ancora Vitinha, dopo l'ok al passaggio a titolo definitivo sotto la Lanterna dall'Olympique Marseille per circa 16 milioni più bonus, ma anche Caleb Ekuban. Per l'attaccante di origini ghanesi è arrivata nelle scorse ore l'ufficialità del rinnovo di contratto: due anni con un ingaggio fortemente ridotto a 600mila euro annui.

Potrebbe esserci anche un nuovo esterno ad aggiungersi alla truppa rossoblù. Dopo il corteggiamento invernale e una trattativa complicata col Napoli, che aveva preferito tenersi vicino il giocatore mandandolo a Salerno in prestito, stavolta dovrebbe essere quella buona per Alessandro Zanoli. Sfumata, pare, la conferma di Spence (difficile per il club genovese soddisfare in questo momento le richieste del Tottenham), a completare la corsia destra dovrebbe arrivare l'azzurro, per il quale la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a circa 7 milioni.

Chi invece non ci sarà è il portiere Josep Martinez. Il pressing dell'Inter sull'estremo spagnolo in scadenza la prossima stagione ha fatto breccia dalle parti di Pegli per una cifra che complessivamente si dovrebbe aggirare sui 15,5 milioni di euro.

Un esborso per le provate casse nerazzurre che potrebbe complicare i piani dei campioni d'Italia per arrivare al sogno Gudmundsson. Secondo gli ambienti milanesi, l'islandese è il rinforzo designato da Beppe Marotta per mister Inzaghi, lato rossoblù non sembra essere intenzionati a schiodarsi da una valutazione di 30/35 milioni.

Necessità di una sua cessione, come sospettato da alcuni, non sembrano essercene, l'urgenza sponda Genoa a questo punto è sostituire il portiere. Gli uomini mercato genoani avrebbero individuato il ventiquattrenne croato Dominik Kotarsi, in forza ai greci del Paok Salonicco. Una trattativa che si aggirerebbe intorno al valore di 5 milioni di euro oltre al cartellino di Yeboah, reduce da sei mesi più che buoni allo Standard Liegi.