Patto per il Nord Savona cresce sul territorio: prima sezione ad Albenga e nelle Valli Ingaune

Viste le numerose iscrizioni, l’associazione politica Patto per il Nord Savona inizia a strutturarsi nel territorio provinciale. Una pizzata tra gli iscritti prima della pausa estiva è l’occasione per il segretario regionale Fabio Bozzo per annunciare le attuali suddivisioni territoriali che permetteranno di lavorare in modo più capillare nei comuni della riviera e dell’entroterra savonese.

Ad oggi il territorio sarà formato da tre zone: Ponente Savonese, Savona e Levante e Val Bormida ma ci saranno presto ulteriori novità. "Siamo nati da poco – dicono dalla segreteria provinciale – e ci dobbiamo ancora organizzare, non ci aspettavamo così tante adesioni in così poco tempo ma siamo a buon punto".

La prima sezione, poiché conta il maggior numero di iscritti, sarà quella di Albenga e Valli Ingaune.

Gli iscritti della sezione si impegnano a portare avanti i valori fondanti dell’associazione che ha come obiettivo principale “la riforma costituzionale in senso federale per l’autogoverno del Nord, del centro e del sud” per arrivare ad avere “un moderno stato FEDERALE, che sappia rispettare tutti i popoli che lo costituiscono, indipendentemente dalla loro consistenza numerica”.

Durante la cena si è dato anche il via alla raccolta firme per il NO al Ponte sullo Stretto per sensibilizzare il territorio che fa fatica a manutenere le strade e si vede sempre di più ridurre i fondi per le proprie infrastrutture.